Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн покинет клуб в конце сезона. Немецкий специалист перейдет на работу в мюнхенскую «Баварию».

33-летний тренер станет новым главным тренером «Баварии» с 1 июля 2021 года. Контракт с Нагельсманном рассчитан на пять лет, сообщает официальный сайт «Баварии».

«С момента моей первой игры в августе 2019 года против «ВФЛ Оснабрюк» мне стал очень дорог «Лейпциг» со всеми его игроками, сотрудниками и всем регионом. Мы пережили особенные вещи, и я уеду с тяжелым сердцем. Все, включая каждого сотрудника персонала вокруг команды, внесли свой вклад в тот факт, что мы вместе заполнили наши страницы в учебниках истории «Лейпцига» и все еще продолжаем нашу историю. Я очень горжусь этим.

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Наш выход в полуфинал Лиги чемпионов, безусловно, был самым ярким моментом нашего времени вместе, отличным моментом, который я никогда не забуду. Еще рано прощаться и как-то иначе говорить о воспоминаниях, потому что здесь, в «Лейпциге», я еще не закончил.

«Лейпциг» – что-то особенное, но все же я уйду. Я никогда не скрывал того факта, что меня радует должность тренера в «Баварии», и я был бы счастлив принять эту работу, если бы появилась такая возможность. Стать тренером «Баварии» – что-то особенное для меня, поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и всех, кто руководит «Лейпцигом», что вместе с «Баварией» они нашли решение, которое сделало это желание для меня возможным», – приводит слова Нагельсманна официальный сайт «Лейпцига».

Контракт Нагельсманна с «Лейпцигом» действовал до лета 2023 года.

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