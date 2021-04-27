Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн покинет клуб, если дортмундцы не пробьются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Шансы «Боруссии» удержать Холанна зависят от итогового места в чемпионате. Сохранить норвежца будет не реально, если «Дортмунд» не попадет в четверку лучших и, соответственно, в Лигу чемпионов. Также у норвежца есть пункт о выкупе за 75 млн евро, который вступит в силу следующим летом, сообщает Bild.
- «Боруссия» приобрела норвежца у «Зальцбурга» в конце 2019 года за 20 млн евро.
- В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро.
- В данный момент «Боруссия» занимает пятое место с отставанием в одно очков от четвертой позиции.
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