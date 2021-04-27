Опубликовано 27/04/2021 в 09:51 GMT | Обновлено 27/04/2021 в 09:52 GMT

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн покинет клуб, если дортмундцы не пробьются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Шансы «Боруссии» удержать Холанна зависят от итогового места в чемпионате. Сохранить норвежца будет не реально, если «Дортмунд» не попадет в четверку лучших и, соответственно, в Лигу чемпионов. Также у норвежца есть пункт о выкупе за 75 млн евро, который вступит в силу следующим летом, сообщает Bild

«Боруссия» приобрела норвежца у «Зальцбурга» в конце 2019 года за 20 млн евро.

В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро.

В данный момент «Боруссия» занимает пятое место с отставанием в одно очков от четвертой позиции.

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