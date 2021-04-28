«Бавария» и сборная Германии проведут товарищеский матч. Все доходы от встречи достанутся мюнхенской команде в качестве компенсации за уход главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Дата проведения игры не определена, но высока вероятность, что она состоится в этом году, сообщает журналист Abendzeitung Максимилиан Кох.

56-летний специалист возглавит сборную Германии этим летом, хотя его контракт с «Баварией» рассчитан до 2023 года.

Новым главным тренером мюнхенского клуба станет Юлиан Нагельсманн.

Чемпионат Германии «Бавария» предала Флика, и он ушел. Клуб ждет хаос 20/04/2021 В 12:21

Чемпионат Германии «Бавария» осудила заявление Флика о желании уйти из клуба 18/04/2021 В 13:09