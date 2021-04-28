«Бавария» и сборная Германии проведут товарищеский матч. Все доходы от встречи достанутся мюнхенской команде в качестве компенсации за уход главного тренера Ханса-Дитера Флика.
Дата проведения игры не определена, но высока вероятность, что она состоится в этом году, сообщает журналист Abendzeitung Максимилиан Кох.
- 56-летний специалист возглавит сборную Германии этим летом, хотя его контракт с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
- Новым главным тренером мюнхенского клуба станет Юлиан Нагельсманн.
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