В Германии историческая тренерская карусель: ближайшим летом шесть команд из топ-7, включая «Баварию» и обе «Боруссии», точно поменяют менеджеров. Седьмой клуб тоже был на грани – после назначения Юлиана Нагельсманна в «Баварию» цепочку трансферов мог дополнить Оливер Гласнер из «Вольфсбурга», который был интересен «Зальцбургу». Австрийцы, которые, в свою очередь, отдали тренера Джесси Марша на замену Нагельсманну в «Лейпциг», остановились в итоге на Маттиасе Яйссле, но Гласнер не исчез из их виш-листа.

Глобальная рокировка в Германии говорит о двух вещах. Во-первых, в лиге процветает хищнический дух: более богатые и амбициозные клубы просто уводят успешных тренеров у более бедных. Да, «Бавария» такая не одна – она просто первая в пищевой цепи. Во-вторых, волна доверия молодым тренерам угасла – титульный представитель новой школы Нагельсманн получил работу в лучшем клубе страны, а новые талантливые менеджеры в Германии еще не появились.

Юлиан Нагельсманн и Лукас Клостерманн, «Лейпциг» Фото: Getty Images

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Смешно, что лавину революций в лиге спровоцировало совсем не событие в клубном футболе, а освобождение Йоахима Лёва (Флик точно бы не торопился на выход из «Баварии» без открытой вакансии в сборной). Ну и форсированное похищение «Дортмундом» Марко Розе из «Гладбаха» – из-за чего так засуетились остальные клубы. На фоне такого резкого передела сил в лиге приход Нагельсманна в «Баварию» кажется преждевременным, а его дело в «Лейпциге» незавершенным и отчасти переоцененным. С другой стороны, теперь каждая топ-команда Германии получила тренера с соизмеримыми амбициями. Как будто бы так открылась новая эра Бундеслиги.

Зато «Бавария» врывается в нее с козырем. Одним ходом она и нейтрализовала соперника на следующий сезон (с каждым годом «РБ» подбирался все ближе к титулу – в следующем году гегемония реально могла прерваться). И отхватила лучшего местного тренера на много лет. Объективно говоря, оба друг друга достойны – крутые ресурсы позволят Юлиану максимально раскрыть потенциал тактического гика, он намекал на это еще работая в «Хоффенхайме». А клубу – получить радикально свежий взгляд на команду и тактику, чего не было со времен Хосепа Гвардиолы.

Юлиан Нагельсманн в матче против «Баварии» Фото: Getty Images

Важно, что Нагельсманн приходит в «Баварию» королем, осознанным первым выбором. Клуб видит наметки проблем после ухода Флика, и выбирать не из кого, раз они пошли на сделку с «Лейпцигом» в 15 млн евро и даже не смотрят в сторону условного Аллегри. Это самое дорогое вложение в тренера в истории футбола – значит, очевидная инвестиция в будущее, и на Юлиана не будут давить. Если же что-то не будет получаться, «Мюнхен» легко сможет списать проблемы на удобные отговорки а) молодость тренера, б) истощение состава, в) трансферы Салихамиджича. В любом случае «Баварию» ждет встряска в новом сезоне – и она сделала лучший ход, чтобы ее минимизировать.

В каком-то смысле ход кажется мерзким – «Бавария» завалила соперника деньгами и снова показала смердам, кто тут главный. И вроде бы «Лейпциг» далеко не самый бедный клуб, который возводился синтетически на частный капитал как противовес «Мюнхену», но сдался даже он. Это реалии коммерческого футбола и далеко не самое худшее, что может с ним произойти (вспоминаем Суперлигу).

В конце концов, модель «Лейпцига» подразумевает не копить нажитое, а избавляться от него на пике. А сам Нагельсманн настолько же целеустремлен, насколько и «Бавария» – это с нашей стороны становление «РБ» как новой силы в Германии кажется чем-то романтичным, что бросать на полпути нельзя. Со стороны Юлиана это уже скучный вторичный проект на фоне возможностей «Мюнхена», от которых отказываться стыдно. «Баварию» можно недолюбливать, но только из зависти – это единственный топ-клуб в стране и по-прежнему главный центр притяжения лучших талантов местного футбола. Нагельсманн и «Бавария» рано или поздно нашли бы друг друга. Получилось рано, но впереди у них много времени.

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