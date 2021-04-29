«РБ Лейпциг» объявил имя нового главного тренера, который начнет работу с клубом после завершения сезона-2020/21 и ухода Юлиана Нагельсманна в «Баварию».
На официальных ресурсах клуба сообщается, что команду возглавит американец Джесси Марш, который в данный момент тренирует «Ред Булл Зальцбург». Контракт подпишут до лета 2023 года.
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- Нагельсманн после завершения сезона начнет работу с мюнхенской «Баварией», которую покинет Ханс-Дитер Флик. Его договор с «Лейпцигом» действовал до лета 2023 года.
- За 3 тура до финиша сезона будущая команда Нагельсманна опережает нынешнюю на 7 очков.
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