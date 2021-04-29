Опубликовано 29/04/2021 в 17:18 GMT | Обновлено 29/04/2021 в 17:19 GMT

Бывший защитник «Реала» Кристоф Метцельдер частично признал вину в распространении детской порнографии. Суд Дюссельдорфа приговорил игрока к 10 месяцам лишения свободы условно.

«Я делал скриншоты компрометирующих изображений на веб-сайтах, находящихся в свободном доступе, и ​​рассказывал о фантазиях в чатах. Не было никаких нападений на детей или молодежь, и я их не планирол, несмотря на резкие комментарии в чатах. Все это происходило в параллельном цифровом мире. Я принимаю наказание и прошу прощения у жертв сексуального насилия. Мне придется жить с этой виной как часть общества всю оставшуюся жизнь», – приводит слова Метцельдера Deutsche Welle

Адвокат бывшего игрока Ульрих Зоммер заявил, что Метцельдер «боится самого себя». «Он знает, что он сделал, и что это считается преступлением. Он сам удивлен такой двойной жизни», – приводит слова адвоката Marca

Чемпионат Испании Экс-игрок «Реала» Метцельдер признал вину в хранении детского порно 14/09/2020 В 17:36

Метцельдер выразил желание вернуть Орден за заслуги перед государством из уважения к нынешним и будущим обладателям награды.

40-летний экс-футболист хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией на смартфоне. Кроме того, в период с июля по сентябрь 2019 года он выслал трем женщинам 29 изображений и видеозаписей порнографического содержания при помощи WhatsApp.

Помимо «Реала», Метцельдер на клубном уровне выступал за «Пройссен» (Мюнстер), дортмундскую «Боруссию», «Шальке» и «Хальтерн». Завершил карьеру в 2014 году.

В 2002 году Метцельдер в составе сборной Германии стал серебряным призером чемпионата мира в Японии и Южной Корее, в 2006-м – бронзовым призером домашнего ЧМ.

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