Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, подтвердил интерес мадридского «Реала» к футболисту.

«Реал» заинтересован в Холанне и может позволить себе такой транфер. У них есть деньги, чтобы его подписать. Но добавлю, что Эрлингом интересуются и другие клубы. А ФИФА хочет регулировать действия агентов, чтобы скрыть другие проблемы», – цитирует Райолу журналист Николо Скира со ссылкой на AS.

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Ранее Райола и отец 20-летнего Холанна в один день провели переговоры с «Реалом» и «Барселоной».

Статистика игрока в Бундеслиге-2020/21 – 25+7 в 26 матчах.

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