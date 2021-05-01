«Реал» заинтересован в приобретении польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, чей контракт с мюнхенским клубом истекает в 2023 году.
Агент Левандовского Пини Захави прислушивается к предложениям от различных европейских клубов. «Реал» рассчитывает на рыночную цену примерно в 60 миллионов евро, и «Бавария» готова отпустить главную звезду, чтобы улучшить состояние бюджета. Но главные цели «Реала» – все-таки Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе. Об этом сообщает As со ссылкой на Sky Sport Germany.
  • 32-летний Левандовский в сезоне-2020/21 Бундеслиги забил 36 мячей и отдал шесть ассистов в 26 матчах.
  • Он выступает за «Баварию» с 2014 года.
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