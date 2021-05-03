Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель объявил, что Эрлинг Холанн останется в дортмундском клубе на следующий сезон.
«Я понимаю, что Эрлинг Холанн будет играть за «Боруссию» в новом сезоне. Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он всецело отождествляет себя с клубом», – приводит слова Келя Daily Mail.
- Ранее Мино Райола и отец 20-летнего Холанна в один день провели переговоры с «Реалом» и «Барселоной».
- Статистика игрока в Бундеслиге-2020/21 – 25+7 в 26 матчах.
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