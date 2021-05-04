Опубликовано 04/05/2021 в 12:30 GMT | Обновлено 04/05/2021 в 13:00 GMT

Главу Немецкой футбольной ассоциации Фритца Келлера могут отправить в отставку за высказывание о вице-президенте организации. Келлер сравнил Райнера Коха судьей из нацисткой Германии Роландом Фрайслером.

Келлер извинился, но отказался подавать в отставку после того, как федерации регионов DFB призвали его уйти. Комиссия по этике передала дело в спортивный суд для вынесения решения. У Келлера были натянутые отношения с несколькими высокопоставленными членами DFB, в том числе с Кохом, который вместе с генеральным секретарем Фридрихом Курциусом в прошлом году попал под следствие по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Daily Mail

Роланд Фрейслер был одним из ведущих национал-социалистов, которые приняли решение о массовом убийстве евреев на Ванзейской конференции в январе 1942 года.

Келлер стал президентом DFB в сентябре 2019-го.

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