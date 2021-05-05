Опубликовано 05/05/2021 в 11:15 GMT | Обновлено 05/05/2021 в 11:57 GMT

Знаменитый в прошлом вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн освобожден от роли в совете директоров берлинской «Герты».

Причиной стала слитая переписка с бывшим футболистом Деннисом Аого. В ходе общения в Whatsapp Леманн написал Аого, работавшему на матче ЛЧ между «Сити» и «ПСЖ» от Sky Germany: «Деннис – не черный ли, взятый по квоте?»

Йенс добавил смайлик, но его собеседник в любом случае не оценил шутку и выложил скрин на всеобщее обозрение:

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«Вау, ты серьезно, Йенс Леманн? Предполагаю, это сообщение предназначалось не мне».

Леманн позже опубликовал в твиттере, что извинился перед Аого:

«Личное сообщение Деннису Аого с моего телефона произвело впечатление, за которое я извинился перед ним. Как бывший игрок сборной, он обладает большими знаниями, хорошо известен и повышает рейтинги Sky».

Однако это не помогло, и позже президент «Герты» Вернер Гегенбауэр объявил о расставании клуба с Леманном.

В составе сборной Германии Леманн завоевал серебро (2002) и бронзу (2006) чемпионатов мира, а также стал вице-чемпионом Европы-2008.

Леманн – чемпион Италии в составе «Милана» (1998/99), Германии в составе дортмундской «Боруссии» (2001/02) и Англии в составе «Арсенала» (2003/04).

Аого не выиграл титулов на клубном уровне, а со сборной Германии взял бронзу ЧМ-2010.

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