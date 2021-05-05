Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский рассказал, как в 2010 году он чуть не перешел в «Блэкберн». По словам поляка, трансфер сорвался из-за извержения вулкана.

«У меня была возможность присоединиться к «Блэкберну». Я хотел увидеть, как выглядит город, тренировочное поле, место, где я встретился с Сэмом Эллардайсом. Это было в Польше после игры. Я подумал, что он хороший человек и отличный тренер. Он был готов взять молодого игрока, который мог бы стать чем-то особенным. Он захотел приехать в Польшу, чтобы увидеть меня. Это было здорово.

Когда я уезжал из Познани, было много над чем подумать. Я хотел понять, если я перейду туда, что я получу и чему научусь. Думаю, было бы хорошо, если бы я поехал в Блэкберн, но мне бы хотелось пойти и посмотреть тренировочный центр, стадион. Я не смог прилететь из-за облаков. Это был вулкан. Вулкан, создавший облако пепла.

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В течение одной недели никто не мог летать в Европе. Рейс был забронирован, но мы не могли вылететь. Это изменило мою жизнь. Если бы я поехал в Блэкберн, возможно, остался бы там», – приводит слова Левандовского The Sun

Вероятно, Левандовский говорит о вулкане Эйяфьядлаёкюдле – исландский вулкан ожил в мае 2010-го, из-за чего на время были прекращены полеты над Ирландией и частью Британии.

Из «Леха» Левандовский перешел в дортмундскую «Боруссию» за 4,75 млн евро– трансфер состоялся летом 2010 года.

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