Топ-клубы Европы интересуются нападающим «Баварии» Робертом Левандовским. На поляка претендуют «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Источники ESPN сообщают, что «Бавария» требует у английских клубов как минимум 60 миллионов евро – финалисты Лиги чемпионов заняты поиском центрального нападающего. В «Челси» недовольны невыразительным выступлением Тимо Вернера, «Сити» обеспокоен скорым уходом Серхио Агуэро. Действия «ПСЖ» на трансферном рынке зависят от будущего форварда Килиана Мбаппе.

32-летний Левандовский пока не знает, где хочет продолжить карьеру. Он не против остаться в «Баварии», но желание попробовать себя в АПЛ может перевесить. К тому же, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола работал с футболистом в «Баварии».

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Контракт Левандовского с «Баварией» действует до лета 2023 года.

Его статистика в Бундеслиге-2020/21 – 36+6 в 26 матчах.

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