Топ-клубы Европы интересуются нападающим «Баварии» Робертом Левандовским. На поляка претендуют «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Источники ESPN сообщают, что «Бавария» требует у английских клубов как минимум 60 миллионов евро – финалисты Лиги чемпионов заняты поиском центрального нападающего. В «Челси» недовольны невыразительным выступлением Тимо Вернера, «Сити» обеспокоен скорым уходом Серхио Агуэро. Действия «ПСЖ» на трансферном рынке зависят от будущего форварда Килиана Мбаппе.
32-летний Левандовский пока не знает, где хочет продолжить карьеру. Он не против остаться в «Баварии», но желание попробовать себя в АПЛ может перевесить. К тому же, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола работал с футболистом в «Баварии».
Чемпионат Германии
Левандовский рассказал, как не перешел в «Блэкберн» из-за вулкана
- Контракт Левандовского с «Баварией» действует до лета 2023 года.
- Его статистика в Бундеслиге-2020/21 – 36+6 в 26 матчах.
Чемпионат Германии
«Реал» готов купить Левандовского за 60 млн (Sky Sport Germany)
Чемпионат Германии
«Бавария» не купит Холанна из-за Левандовского