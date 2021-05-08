Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который покинет клуб в конце сезона, провел переговоры и готов возглавить сборную Германии.
«У нас были переговоры – в том числе, с генеральным менеджером сборной Оливером Бирхоффом. Стать главным тренером национальной команды – это что-то особенное», – цитирует 56-летнего Флика AP.
  • С «Баварией» Флик выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет команду после Евро.
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