Дортмундская «Боруссия» готова продать полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».
Немецкий клуб долгое время отказывался от сделки, но теперь готов принять предложение от 90 миллионов евро. Правда, появилась неожиданная проблема: «МЮ» передумал покупать Санчо. Как сообщает Bild, манкунианский клуб откажется от сделки, чтобы сосредоточиться на подписании контракта с другим футболистом «Дортмунда» – Джудом Беллингемом.
- Англичанин мог перейти в «МЮ» из «Боруссии» прошлым летом. Сумма трансфера оценивалась от 100 до 120 миллионов евро. Однако клубы долго не могли сойтись по цене, и спортивный директор «Дортмунда» Михаэль Цорк закрыл трансферную сагу, заявив, что Санчо не продается.
- Transfermarkt оценивает Санчо в 100 млн евро.
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