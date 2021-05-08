Фанаты «Баварии» выступили против реформы Лиги чемпионов.

Как сообщает корреспондент DW Sports Феликс Тамсут, активные ультрас мюнхенского клуба устроили протест и обратились к руководству – председателю правления «Баварии» Карлу-Хайнцу Румменигге, члену совета директоров Оливер Кану, а также новому вице-президенту Ассоциации европейских клубов и директору юридического департамента «Мюнхена» Михаэлю Герлингеру.

«Будь то Суперлига или реформа ЛЧ: футбол для фанатов, а не для миллионеров! Румменигге, Кан, Герлингер: решать вам!» – написано на баннере протестующих болельщиков.

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