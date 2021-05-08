«Бавария» выиграла чемпионский титул в девятый раз подряд. Это произошло благодаря поражению «Лейпцига» в Дортмунде.

Тем самым мюнхенцы повторили рекорд «Ювентуса», а 24-летний французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман завершил 10-й сезон подряд с золотой медалью. В сезонах-2012/13 и 2013/14 он становился чемпионом Франции в составе «ПСЖ», затем два года подряд побеждал в Серии А с «Ювентусом.

Начиная с сезона-2015/16, Коман неизменно становится чемпионом Германии в составе «Баварии».

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Всего за 24 года карьеры Кингсли выиграл 21 трофей.

В прошлом сезоне Коман взял с «Баварией» Лигу чемпионов.

В «Ювентусе» Коман выиграл Серию А, а также Кубок и Суперкубок Италии. В «ПСЖ» француз дважды выиграл чемпионат, выиграл Суперкубок Франции и Кубок лиги.

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