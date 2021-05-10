«Бавария» готова присоединиться к борьбе за полузащитника дортмундской «Борусии» Джейдона Санчо.
У нового тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна уже будут в распоряжении Лерой Сане, Серж Гнабри и Кингсли Коман, но если «Боруссия» решит продать Санчо, «Бавария» точно предпримет попытку его заполучить. «Дортмунд» установил цену Санчо на уровне 90 млн евро, и, хотя они готовы избавиться от него уже этим летом, чтобы выручить максимальную сумму за трансфер, не факт, что дортмундцы предпочтут продажу именно «Баварии». Это должно дать «Челси» небольшое преимущество, сообщает The Telegraph.
- Контракт Санчо с «Боруссией» истекает 30 июня 2023 года.
- В нынешнем сезоне он провел 24 матча в Бундеслиге, забил восемь мячей и сделал 11 ассистов.
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