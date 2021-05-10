Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик получил предложение от Немецкого футбольного союза возглавить сборную Германии.
Специалисту предлагают контракт до чемпионата Европы 2024 года включительно. Флик согласен поработать с национальной командой на ЧМ-2022 в Катаре и домашнем Евро, сообщает Abendzeitung Munchen.
- С «Баварией» Флик выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет команду после Евро-2020.
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