Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик получил предложение от Немецкого футбольного союза возглавить сборную Германии.
Специалисту предлагают контракт до чемпионата Европы 2024 года включительно. Флик согласен поработать с национальной командой на ЧМ-2022 в Катаре и домашнем Евро, сообщает Abendzeitung Munchen.
  • С «Баварией» Флик выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет команду после Евро-2020.
Чемпионат Германии
Флик провел переговоры и готов возглавить сборную Германии
08/05/2021 В 09:47
Умный ход «Баварии»: убили соперника и взяли лучшего тренера
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Чемпионат Германии
«Бавария» сыграет со сборной и получит доход от матча за уход Флика
28/04/2021 В 05:56
Чемпионат Германии
«Бавария» предала Флика, и он ушел. Клуб ждет хаос
20/04/2021 В 12:21