Давид Алаба, «Бавария»

Давид Алаба («Бавария») Фото: Getty Images

28-летний австрийский защитник летом не просто станет свободным агентом, но еще и гарантированно покинет «Баварию» – об этом он сообщил еще в феврале. Причина ухода проста: по данным Kicker, Алаба попросил 5-летний контракт и зарплату в 25 млн евро за сезон, но «Мюнхен» оказался не готов к настолько жирному запросу футболиста.

Чемпионат Германии Алаба перейдет в «Реал». Контракт – на 5 лет (Sky Sport) 21/04/2021 В 16:57

Теперь единственный вопрос – где именно продолжит карьеру Давид. Его хотят примерно все топ-клубы Европы, но наибольшие шансы удовлетворить запросы есть у двух команд – «Челси» и «Реала».

Джером Боатенг, «Бавария»

Защитник чемпионов Германии также приступил к поиску нового клуба. Боатенг выступал за «Баварию» на протяжении 10 лет, но в апреле 2021-го боссы сообщили ему о расставании. Футболист больше не соответствует амбициям лучшего клуба страны – виной тому частые травмы, из-за которых Джерома уже не хватает на полные матчи. По информации немецких источников, защитника были готовы подписать дортмундская «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Барселона», но к середине мая интерес сохранился только у английского клуба.

Хави Мартинес, «Бавария»

Хави 32 года, как и Боатенгу, и этим летом они станут товарищами по несчастью. Баскскому опорнику также указали на дверь за ненадобностью. В «Баварии» слишком много талантливой молодежи, и она постепенно выдавливает стариков.

В отличие от Боатенга, Мартинесу будет тяжело получить контракт в большом клубе: футболист слишком пристал к лавке (провел на поле 800 минут во всех турнирах) и подойдет команде средней руки. Такой, как «Ренн», который интересовался им прошлым летом.

Александар Драгович, «Байер»

Австриец сербского происхождения отлично выступал за киевское «Динамо» и «Базель», а в больших лигах славы не снискал и уже, скорее всего, не сыщет – в аренде в «Лестере» пару лет назад Драгович себя не проявил, а в «Байере» к весне-2021 утратил место в старте.

Главными претендентами на него считаются опять-таки «Динамо», но уже московское, и «Црвена Звезда» – сербские журналисты пишут, что за этот клуб Александар мечтал выступать в детстве.

Шкодран Мустафи, «Шальке»

Шкодран Мустафи Фото: Getty Images

8 мая Шкодран распечатал ворота «Шальке», благодаря чему занес себе в актив классную ачивку: он забивал в четырех лигах из топ-5. Но главное он не сделал – не спас «Гельзенкирхен» от вылета во вторую Бундеслигу. Пришлось даже спасаться от фанатов бегством.

Возможно, по этой причине за чемпионом мира-2014 не выстроилась длиннющая очередь. Пока известно только об интересе со стороны «Лацио», но в Италии Мустафи уже забивал. Во Францию надо.

Эрик Максим Чупо-Мотинг, «Бавария»

Летом 2020 года Шупо-Мотинг сбежал из «ПСЖ» и вдруг оказался в «Баварии», которая редко берет игроков на доживание. С камерунцем подписали контракт на один сезон, и он подходит к концу. При этом невозможно сказать, что Эрик не заслужил второй шанс: он неплохо проявил себя во время отсутствия Роберта Левандовского и даже забил два мяча в ворота бывшей команды в ЛЧ.

В середине апреля Sport1 сообщил, что «Бавария» настроена продлить контракт с нападающим, но сам Шупо-Мотинг не определился со своим будущим. Он не хочет быть дублером Левандовского, но других вариантов клуб предложить ему не может.

Сами Хедира, «Герта»

Еще один чемпион мира-2014 точно захочет удалить из памяти сезон-2020/21. Сначала он полгода только значился в составе «Ювентуса», а после февральского перехода в «Герту» посыпались травмы.

Футболисту уже 34 года, его медкнижка последних была слишком исписанной, так что даже слухов об интересе к Хедире со стороны кого бы то ни было нет.

Марсель Шмельцер, «Боруссия» Дортмунд

Марсель Шмельцер Фото: Getty Images

Марсель сверкал в начале десятых, а потом так редко проявлял себя, что кажется, будто ему должно быть за 40. Но нет: всего-то 33 года. Всю профессиональную карьеру Шмельцер провел в «Боруссии», а теперь это путешествие подходит к концу.

Еще в июле прошлого года двукратный чемпион Бундеслиги перенес операцию на колене и только в первых числах мая смог приступить к тренировкам. В последние годы список его травм не уступает тому же Хедире или одноклубнику Марко Ройсу, поэтому прогнозов и надежных слухов о его дальнейшем карьерном пути просто нет.

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