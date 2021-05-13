Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Леон Горецка дал интервью немецкой версии журнала Playboy.

26-летний футболист заявил, что действующим игрокам-геям следует признаваться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Думаю, многим это поможет в том, чтобы перестать прятаться. Мы должны поощрять футболистов и оценивать их на основе выступлений на поле, а не по сексуальной ориентации.

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Мы – как команда, как фанаты, как клубы и как общество», – заявил Горецка в июньском номере Playboy (цитата по Stuttgarter Nachrichten ).

Ранее экс-капитан национальной сборной Филипп Лам заявил, что сейчас не лучшее время для каминг-аута профессиональных футболистов. Он посоветовал игрокам-геям не раскрывать нетрадиционную ориентацию.

В Германии в кампании по поддержке гомосексуальности в профессиональном футболе приняли участие около 800 игроков.

Леон Горецка сыграл в 24 матчах чемпионата Германии, забил пять мячей и отдал пять передач. Он на протяжении пяти лет встречается с девушкой по имени Матеа Фишер.

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