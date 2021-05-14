Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что нападающий Роберт Левандовский не покинет клуб в летнее трансферное окно, несмотря на слухи.
«Разумеется, он останется. Кто продаст игрока, забивающего 60 голов за год? Его агенты не просили продать Роберта», – цитирует Румменигге журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.
- Контракт 32-летнего Левандовского с «Баварией» действует до 2023 года.
- Согласно слухам, Робертом интересуются «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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