Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что нападающий Роберт Левандовский не покинет клуб в летнее трансферное окно, несмотря на слухи.

«Разумеется, он останется. Кто продаст игрока, забивающего 60 голов за год? Его агенты не просили продать Роберта», – цитирует Румменигге журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Контракт 32-летнего Левандовского с «Баварией» действует до 2023 года.

Согласно слухам, Робертом интересуются «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Чемпионат Германии Левандовским интересуются «Челси», «Сити» и «ПСЖ» (ESPN) 07/05/2021 В 09:23

Чемпионат Германии Левандовский рассказал, как не перешел в «Блэкберн» из-за вулкана 05/05/2021 В 15:45