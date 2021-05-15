В 33-м туре чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью на выезде с «Фрайбургом» (2:2). Один из мячей в составе мюнхенцев провел 32-летний польский нападающий Роберт Левандовский.
Этот гол стал 40-м для форварда в этом сезоне Бундеслиги. Поляк повторил рекорд экс-форварда мюнхенского клуба Герда Мюллера. Свой рекорд Герд установил в сезоне-1971/72 в составе «Баварии».
Забив 40-й мяч, Лёви показал футболку с надписью «Герд навсегда».
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- Всего Левандовский забил 47 мячей в текущем сезоне во всех турнирах.
- Transfermarkt оценивает забивалу в 60 млн евро.
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