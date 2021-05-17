Эрлинг Холанн останется в дортмундской «Боруссии» в следующем сезоне. Руководство клуба планирует и дальше использовать его в качестве системообразующего игрока.
«Холанн будет играть за нас в следующем сезоне. Везде говорю: мы продолжаем строить команду вокруг него. Могу повторить это еще пять раз, если вы этого хотите», – цитирует спортивного директора клуба Михаэля Цорка L'Equipe со ссылкой на Sky.
  • Сообщалось, что 20-летний нападающий и его агент Мино Райола провели переговоры с мадридским «Реалом» и «Барселоной».
  • Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
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