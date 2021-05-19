Полузащитник «Герты» Сами Хедира объявил о завершении карьеры.

О своем решении 34-летний игрок сообщил на пресс-конференции , которую транслировало клубное ТВ берлинского клуба. Матч 34-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» станет последним для Хедиры в профессиональной карьере. Также Сами оставил прощальный пост в инстаграме.

«Настало время прощаться. Невероятно трудно принимать решения, которые поменяют твою жизнь. Но иногда приходится. В субботу я сыграю последний матч в карьере! Для меня было честью выступать за крупнейшие клубы, выигрывать выдающиеся титулы и быть частью исторического момента, когда вместе со сборной Германии мы победили на чемпионате мира-2014. Спасибо всем болельщикам, одноклубникам, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы всегда были рядом со мной в этом путешествии, которое сейчас подходит к концу. Еще увидимся», – написал Хедира.

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Помимо «Герты» Хедира выступал за «Штутгарт», «Реал» и «Ювентус», с которыми завоевал 18 трофеев.

В составе сборной Германии Сами стал третьим на ЧМ-2010, выиграл бронзу на Евро-2012 и Евро-2016, а также стал чемпионом мира в 2014 году в Бразилии.

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