Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге.
Поляк отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Мяч стал для Левандовского 41-м в сезоне-2020/21 – таким образом, он превзошел вечный рекорд Герда Мюллера, который держался почти 50 лет. В сезоне-1971/72 Герд забил 40 мячей, выступая за «Баварию».
«Бавария» разгромила «Аугсбург» со счетом 5:2, Роберт отметился на 90-й минуте.
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- Левандовский повторил рекорд Мюллера в игре предпоследнего тура Бундеслиги с «Фрайбургом».
- Роберт отпраздновал достижение, показав футболку с надписью «Герд навсегда».
- Последние годы Мюллер борется с тяжелой болезнью.
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