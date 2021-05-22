Опубликовано 22/05/2021 в 15:23 GMT | Обновлено 22/05/2021 в 15:34 GMT

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге.

Поляк отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Мяч стал для Левандовского 41-м в сезоне-2020/21 – таким образом, он превзошел вечный рекорд Герда Мюллера, который держался почти 50 лет. В сезоне-1971/72 Герд забил 40 мячей, выступая за «Баварию».

«Бавария» разгромила «Аугсбург» со счетом 5:2, Роберт отметился на 90-й минуте.

Чемпионат Франции Левандовский перейдет в «ПСЖ», если «Париж» продаст Мбаппе 16/05/2021 В 07:01

Левандовский повторил рекорд Мюллера в игре предпоследнего тура Бундеслиги с «Фрайбургом».

Роберт отпраздновал достижение, показав футболку с надписью «Герд навсегда».

Последние годы Мюллер борется с тяжелой болезнью.

Чемпионат Германии Левандовский повторил рекорд Мюллера по голам за сезон 15/05/2021 В 16:20