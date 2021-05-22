Чемпионат Германии-2020/21 завершен. Чемпион определен, участники еврокубков – тоже. Как и вылетевшие из Бундеслиги команды, а также повысившиеся в классе. Основные итоги турнира с прицелом на будущий сезон – в нашем резюме сезона.

Чемпионская гонка

Интрига в битве за титул держалась до 32-го тура. Для оформления чемпионства мюнхенцам даже не пришлось выходить на поле – салатницу команде Ханси Флика принесла дортмундская «Боруссия», обыгравшая «Лейпциг» со счетом 3:2. «Бавария» взяла девятый титул подряд – в сезоне-2011/12 первенствовала дортмундская «Боруссия». В общей сложности чемпионство-2021 стало для «Мюнхена» 31-м.

Чемпионат Германии Левандовский побил вечный рекорд Мюллера 3 ЧАСА НАЗАД

Главной мотивацией «Баварии» в заключительных турах было помочь Роберту Левандовскому превзойти вечный рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге. Развязка получилась невероятно драматичной – поляк превзошел достижение Мюллера на 90-й минуте последнего матча сезона с «Аугсбургом».

Роберт Левандовский и Давид Алаба, «Бавария» Фото: Getty Images

Кто сыграет в Лиге чемпионов

Помимо «Баварии» в групповой этап главного еврокубка квалифицировались «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд» и «Вольфсбург». Несмотря на подножку «Лейпцигу» в битве за титул, дортмундская «Боруссия» осталась ниже «быков» и закончила сезон третьей. Но взяла свое в финале Кубка Германии с тем же «Лейпцигом» – трофей Холанну, Ройсу и компании принесла крупная победа со счетом 4:1.

Пожалуй, самый неожиданный участник групповой стадии ЛЧ от Германии – «Вольфсбург». Команда Оливера Гласнера мощно начала сезон и потерпела первое поражение в Бундеслиге только в середине декабря – в матче 12-го тура против «Баварии». Еще одна беспроигрышная серия пришлась на середину чемпионата – в январе-феврале «Вольфсбург» не проигрывал 9 матчей кряду. Логичный итог такого сверхуспешного сезона – возвращение в главный еврокубок спустя 6 лет.

Кто попал в Лигу Европы

«Айнтрахт» долгое время шел в числе претендентов на выход в Лигу чемпионов, однако три поражения в четырех последних турах отправили команду Ади Хюттера во второй по статусу еврокубок. Но «орлы» вряд ли сильно расстроились пятому месту: клуб провел самый успешный сезон в Бундеслиге за последние 20 лет – до этого лучшим результатом было шестое место в сезоне-2012/13.

«Байер» снова пролетел мимо ЛЧ и второй сезон подряд сыграет в Лиге Европы. Продажа Кая Хаверца предсказуемо сказалась на атакующих показателях леверкузенцев – снизизилось количество голов и качество созданных моментов. В последних трех турах Бундеслиги «Байер» и вовсе не выиграл ни разу, но конкуренты в борьбе за европейскую лигу этим не воспользовались, вылетели из борьбы еще раньше и спасли «Леверкузен» от Лиги конференций.

«Унион Берлин» – в Лиге конференций

В последнем туре решалось, кто же дебютирует в новом турнире УЕФА от немецких клубов. Претендентов было двое: мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Унион Берлин». «Гладбах» издевался на «Вердером», закатывая один гол за другим, и уже одной ногой был в Лиге конференций. Все изменилось на второй добавленной минуте параллельного матча «Униона» и «Лейпцига» – Макс Крузе вонзил голешник в ворота Мартинеса, принес победу берлинскому клубу и вывел его в Лигу конференций. В прошлом сезоне «Унион Берлин» дебютировал в Бундеслиге, а в следующем – впервые сыграет в еврокубках. Фантастика.

«Шальке» – «Айнтрахт» Фото: Getty Images

Дуэт вылетевших

Главной сенсацией турнира стал вылет «Шальке» из Бундеслиги впервые с 1988 года. Каждый из последних трех сезонов складывался для гельзенкирхенцев хуже предыдущего, но поверить в вылет «Шальке» все равно было тяжело. Команда лишилась шансов остаться в высшем дивизионе чемпионата Германии за 4 тура до финиша после поражения от «Арминии», но напоследок все же сделала доброе дело и помогла спастись «Кёльну». Победа 1:0 – и вместо прямого вылета во вторую Бундеслигу «козлы» сыграют в плей-офф с «Гройтер Фюртом».

Вместо «Кёльна» напрямую во вторую Бундеслигу вылетел «Вердер». Домашнее поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» со счетом 2:4 подписало команде Флориана Кофельдта приговор.

Кто вышел из второй Бундеслиги

Напрямую право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Германии заслужили «Бохум» и «Хольштайн Киль». Присоединиться к ним может «Гройтер Фюрт», но для этого сначала надо обыграть «Кёльн».

Кто стал лучшим бомбардиром и ассистентом?

Сюрприз-сюрприз, это Роберт Левандовский. Поляк не только выиграл снайперскую гонку, но и превзошел рекорд Герда Мюллера по голам за сезон. Роберт забил «Аугсбургу» 41-й мяч в сезоне и переписал историческое достижение легенды – оно держалось почти 50 лет. Теперь в Бундеслиге новый король.

А вот другого Мюллера никто обойти не смог – Томас отдал 18 голевых передач за сезон-2020/21 и стал лучшим ассистентом Бундеслиги.

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