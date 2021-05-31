Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский туманно поделился планами на будущее. Поляк заявил, что открыт любым предложениям.
«Мое будущее? Открыт ко всему. Я отлично чувствую себя в «Баварии». Отличный клуб, Мюнхен – великолепный город. Мне всегда интересно изучать новый язык, новую культуру. Но будет ли это в течение моей карьеры или после, я не знаю», – сказал 32-летний Левандовский в интервью Canal+. Его слова приводит Goal.com.
- Статистика Левандовского в сезоне-2020/21 – 48+5 в 40 матчах.
- Его контракт с «Баварией» действует до 30 июня 2023 года.
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