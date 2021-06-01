Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге досрочно расторгнет контракт и покинет клуб.
По информации Bild, 30 июня функционер поставит подпись в договоре о расторжении соглашения, которое действует до 31 декабря 2021 года. Его место займет бывший вратарь «Мюнхена» Оливер Кан. Румменигге давно настаивал на скорейшей передаче должности Кану – сообщается, что во время переговоров с тренером Юлианом Нагельсманном он оставался в тени преемника.
Вопрос об уходе Румменигге из «Баварии» решен окончательно. Он не претендует на место в наблюдательном совете, но будет входить в состав исполнительного комитета УЕФА как минимум до 2024 года.
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- Румменигге занимал пост с 2002 года.
- В сезоне-2020/21 «Бавария» завоевала 31-е чемпионство.
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