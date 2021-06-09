Нападающий «Штутгарта» Силас Вамангитука Фунду оказался человеком с другой личностью. «Швабы» сообщили, что у конголезца на самом деле другое имя, а его возраст на год больше указанного в документах.

Заявление на официальном сайте «Штуттгарта» гласит, что нападающий недавно сообщил клубу о манипуляциях со стороны бывшего агента. Вамангитука – не настоящее его имя. На самом деле футболиста зовут Силас Катомпа Мвумпа. Он родился в 1998-м, а не 1999 году.

В 2017 году в возрасте 18 лет Силаса пригласили на просмотр в «Андерлехт». Он получил визу для поездки в Бельгию, действительную с 15 августа по 14 ноября 2017 года, на настоящее имя Катомпа Мвумпа. Незадолго до истечения срока действия визы в «Андерлехте» были заинтересованы в трансфере, но попросили Силаса вернуться в Конго, а затем поехать обратно в Бельгию с новой визой для подписания контракта.

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По мере развития этой ситуации агент оказал на Силаса давление и убедил, что ему не разрешат вернуться в Европу, если он покинет Бельгию и вернется в Конго. Силас доверился агенту и переехал к нему в Париж. Затем он изменил личность, и для него сделали документы на имя Силаса Вамангитука и с датой рождения, которую подкорректировали ровно на один год. Силас находился под влиянием агента, который забирал часть его зарплаты и пригрозил, что конголезец никогда больше не будет играть в футбол, если эта ситуация когда-либо станет достоянием общественности. После перехода в «Штутгарт» Силас смог дистанцироваться от агента. В итоге он все рассказал клубу и сменил представителей.

«Последние несколько лет я постоянно жил в страхе, а также очень беспокоился за свою семью в Конго. Для меня было непросто сделать свою историю публичной, и у меня никогда бы не хватило смелости сделать это, если бы «Штутгарт» не стал для меня вторым домом и безопасным местом», – приводит слова Катомпа Мвумпа пресс-служба клуба

В прошедшем сезоне Бундеслиги Силас Катомпа Мвумпа провел 25 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 ассистов.

Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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