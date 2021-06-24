Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на съезде партии ХДС в октябре 2018 года объявила, что не пойдет на новый срок и покинет пост в сентябре 2021-го. Она де-факто возглавляла страну больше 15 лет, стала важной частью руководства Евросоюза и провела целый континент через несколько тяжелейших кризисов.

Одной из скреп Меркель всегда видела спорт и конкретно футбол. В 2006-м, спустя год после вступления в должность, «Энерги» из Коттбуса объявил о включении канцлерин в почетные члены фан-клуба. Почему «Энерги»? Ангела родилась в Гамбурге (ФРГ), но выросла и начинала карьеру в Темплине (ГДР), а «Коттбус» на тот момент был единственным клубом Бундеслиги не из Западной, а из Восточной Германии. В приветственном письме бундеслидер так и назвала город – «Маяк Востока».

В сезоне-2007/08 «энергетики» боролись за выживание и получили приятное напутствие от первого лица государства. «Держу за вас кулачки и скрестила пальцы на удачу. Если мы вместе будем думать о сильных сторонах, а болельщики как можно сильнее поддержат футболистов, тогда команда останется в Бундеслиге. Во всяком случае, я в этом не сомневаюсь», – написала Меркель. Ее приглашение – не совсем показуха от региональных властей. За 40-летнюю историю «Энерги» Ангела стала первым политиком, которую сделали почетным членом фан-клуба.

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Канцлер Германии Ангела Меркель, «Энерги» (Коттбус), 2008 год Фото: Getty Images

На домашнем чемпионате мира-2006 Меркель только набирала силу и популярность, но особо не светилась рядом со сборной. Для немецких лидеров это нормально – первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр променял победный финал ЧМ-1954 на ужин с президентом страны Теодором Хойсом. Так Германия впервые стала чемпионом мира, а главные политики проигнорировали исторический титул. «Представить, чтобы Аденауэр пришел на игру, позировал с футболистами или появился в раздевалке, – немыслимо», – ужасался историк Юрген Петер Шмид.

Предшественники Меркель помогли ей в лучшей интеграции политики в футбол, а Герхард Шрёдер вовсе состоял в фан-клубе дортмундской «Боруссии». Следующие четыре года Ангела активно, но аккуратно вливалась в спортивную тусовку. Ее все чаще замечали рядом с бундестим, генменеджер национальной команды Оливер Бирхофф даже назвал главную немецкую даму талисманом сборной.

Восковая фигура канцлера Германии Ангелы Меркель в форме сборной, Бранденбургские ворота, Евро-2016 Фото: Getty Images

Сами футболисты вспоминали ее напутствия в духе Ольги Смородской. Президент местного национального футбольного союза Вольфганг Нирсбах рассказывал, как Меркель целовала игроков в щеки, а Лукас Подольски называл этот обряд Muttivation – каламбур от слов «мотивация» и Mutti («мамуля» по-немецки).

Ангела использовала футбол и для налаживания международных связей. В марте 2013-го она прилетела во Флоренцию для встречи с местным мэром Маттео Ренци – популярного регионального политика готовили в премьер-министры. Первый вопрос, который Меркель задала после рукопожатия: «Ну что, как тут у вас поживает наш Марио Гомес?»

Экс-форвард немецкой сборной тогда рубился во «Фиорентине», и такая осведомленность бундескацлерин стала шоком для Ренци. «Просто представьте себе, насколько она в курсе», – делился мэр. Когда Маттео возглавил итальянский парламент, то в 2014-м полетел в Германию с ответным визитом и подарил Ангеле футболку Гомеса с автографом. Журналисты посчитали , что за первые 11 лет во власти ей вручили 21 майку различных команд – от мадридского «Реала» до «Падерборна» и сборной Японии.

Во время чемпионата мира-2014 Меркель с президентом Йоахимом Гауком не повторили ошибки Аденауэра и прилетели в Бразилию на финал. Они прекрасно понимали – ни одна избирательная кампания не даст столько симпатий простых немцев, как простое фото с кубком. Политтехнологи прямо на том турнире заметили, что после визита двух первых лиц государства на стартовый матч ЧМ бундестим против Португалии, рейтинг их партии вырос на 2%.

Канцлер Ангела Меркель, Мирослав Клозе с сыновьями, Кубок мира, Германия, ЧМ-2014 Фото: Getty Images

Но Меркель не только светится рядом с побеждающей сборной. Когда весной 2020-го весь спортивный мир встал на паузу из-за локдауна, именно Германия первой выползла из спячки. Возобновление Бундеслиги обсуждали аж на совещании кабинета министров, и источники Bild уверяли , что Меркель с чиновниками дольше спорили о рестарте футбольного сезона, чем о школах и детских садах.

Когда ближайшие соседи – Нидерланды и Франция – даже не боролись за продолжение национальных чемпионатов, Ангела продавила возвращение профессионального спорта к жизни. «Да, мы говорили о спорте, досуге и Бундеслиге, о возобновлении которой скоро объявим, – подтверждала канцлерин. – Можем с уверенностью сказать, что первая волна пандемии уже позади».

В сентябре 2021-го Ангела Меркель оставит правящий пост. Символично, что это произойдет почти синхронно с главным тренером сборной Йоахимом Лёвом, который при ней возглавил бундестим, проигрывал в финалах и становился чемпионом мира. Всегда нужно уходить вовремя и оставлять потомкам что-то хорошее. У Меркель это однозначно победные традиции Германии на всех фронтах и послание будущим канцлерам, что не нужно стесняться любви к главной команде страны.

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