Айнтрахт Франкфурт
    -
    20:30
    08.01.22
    Коммерцбанк-Арена
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 18
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      Айнтрахт Франкфурт - Боруссия

      Футбол. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 8 января 2022 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оливер Гласнер или Марко Розе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айнтрахт Франкфурт и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Айнтрахт Франкфурт и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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