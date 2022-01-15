Кёльн
    -
    17:30
    15.01.22
    РейнЭнергиШтадион
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 19
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      Кёльн - Бавария

      Футбол. Следите за матчем Кёльн – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 15 января 2022 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Штеффен Баумгарт или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кёльн и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Кёльн и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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