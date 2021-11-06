Штутгарт
    -
    17:30
    06.11.21
    Мерседес-Бенц Арена
    Арминия
      Чемпионат Германии • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Штутгарт - Арминия

      Футбол. Следите за матчем Штутгарт – Арминия на Eurosport.ru! 6 ноября 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pellegrino Matarazzo или Франк Крамер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Арминия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Арминия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет