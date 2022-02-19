Штутгарт
    -
    17:30
    19.02.22
    Мерседес-Бенц Арена
    Бохум
      Чемпионат Германии • Тур 23
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      Штутгарт - Бохум

      Футбол. Следите за матчем Штутгарт – Бохум на Eurosport.ru! 19 февраля 2022 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пеллегрино Матараццо или Томас Райс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Бохум и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Бохум, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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