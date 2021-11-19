Аугсбург
    -
    22:30
    19.11.21
    ВВК Арена
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 12
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      Аугсбург - Бавария

      Футбол. Следите за матчем Аугсбург – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 19 ноября 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маркус Вайнцирль или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аугсбург и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Аугсбург и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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