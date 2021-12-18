Бохум
    -
    17:30
    18.12.21
    Воновия Рурштадион
    Унион Берлин
      Чемпионат Германии • Тур 17
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      Бохум - Унион Берлин

      Футбол. Следите за матчем Бохум – Унион Берлин на Eurosport.ru! 18 декабря 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Рейс или Урс Фишер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бохум и Унион Берлин и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бохум и Унион Берлин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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