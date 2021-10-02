Боруссия Дортмунд
    -
    16:30
    02.10.21
    Сигнал Идуна Парк
    Аугсбург
      Чемпионат Германии • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Боруссия - Аугсбург

      Футбол. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Аугсбург на Eurosport.ru! 2 октября 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Маркус Вайнцирль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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