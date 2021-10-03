Бавария Мюнхен
    -
    18:30
    03.10.21
    Альянц Арена
    Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии • Тур 7
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      Бавария - Айнтрахт Франкфурт

      Футбол. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! 3 октября 2021 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Оливер Гласнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Айнтрахт Франкфурт и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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