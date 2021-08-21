Гройтер Фюрт
    -
    16:30
    21.08.21
    Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер
    Арминия
      Чемпионат Германии • Тур 2
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Гройтер Фюрт - Арминия

      Футбол. Следите за матчем Гройтер Фюрт – Арминия на Eurosport.ru! 21 августа 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Штефан Ляйтль или Франк Крамер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гройтер Фюрт и Арминия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Гройтер Фюрт и Арминия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет