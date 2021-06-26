Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн красиво отдохнул в Греции. За несколько часов на курорте норвежец оставил в ресторане 500 тысяч евро.

Больше половины у 20-летнего футболиста ушло на шампанское – он приобрел для себя и друзей, в числе которых был Рияд Марез, четыре бутылки Cristal Vintage по 70 тысяч евро за каждую. Отмечается, что всю сумму Эрлинг потратил за пять или шесть часов. Кроме того, Холанн оставил чаевые сотрудникам заведения в размере 30 тысяч евро, утверждает Sportime

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В прошлом сезоне Холанн сыграл за «Боруссию» 41 встречу, забил 41 мяч и сделал 12 ассистов.

Футболист не поехал на Евро-2020, так как сборная Норвегии не квалифицировалась на турнир.

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