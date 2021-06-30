Опубликовано 30/06/2021 в 19:05 GMT | Обновлено 30/06/2021 в 19:05 GMT

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо невероятно сильно близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили сразу три авторитетных инсайдера – Фабрицио Романо из The Guardian, Дэвид Орнстайн из The Athletic UK и немецкая газета Bild.

Главный редактор тактического сайта Spielverlagerung.com Константин Экнер затвитил , что первым о трансфере сообщили в Bild. Источники германского издания уточнили, что «Боруссия» получит 85 миллиона евро, плюс 10 миллионов евро бонусов. «Сделка закрыта», – написали в Bild. О ней официально объявят в четверг, 1 июля, Санчо подпишет пятилетнее соглашение.

«21-летний вингер получил зеленый свет на согласование личных условий и прохождение медобследования перед завершением трансфера», – добавил Орнстайн. «Агентская комиссия и детали персонального контракта уже согласованы, осталось пройти медосмотр, и тогда о сделке объявят официально», – возразил коллеге Романо.

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Джейдон Санчо два года провел в академии «Манчестер Сити» и в 17 лет присоединился к дортмундской «Боруссии».

За четыре сезона в Бундеслиге Санчо сыграл 104 матча за «Дортмунд» и забил 38 мячей.

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