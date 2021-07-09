9 июля представителей России в топ-чемпионатах стало больше: Андрей Лунев теперь игрок «Байера». Экс-голкипер «Зенита» подписал с леверкузенским клубом контракт на два года и взял 40-й номер. Конкурировать за место в основе Андрей будет с Лукашем Градецки – звездой сборной Финляндии, который ярко выступил на Евро-2020.

Анар Ибрагимов пообщался с Антоном Смирновым – агентом Лунева, который подтвердил сделку с немцами раньше официального объявления «Байера».

– Давно вели переговоры с «Байером»? Это был очевидный вариант?

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– Конечно, этот вариант не был очевидным. Он очень быстро возник – буквально 10 дней назад. И мы сумели сделать так, что сегодня (9 июля – Eurosport) был подписан контракт. Здесь работала большая команда, не только моя заслуга. И не только Андрея. Он естественно бенефициар этой истории.

Были люди, которые переводили: Антон Бородюк, например. Денис Сарсания – мой партнер: мы много переговоров провели, и его заслуга важна. Антон Астафьев – украинский агент, который связал нас с немецким агентом, предложил Андрея.

Мы не торговались с «Байером» ни по каким условиям. Был предложен вариант контракта, через час появился второй. Уже без нашей инициативы, но с улучшенными условиями. Мы увидели огромную заинтересованность клуба. Мы вышли на видеосвязь в среду (30 июня – Eurosport). Сложно представить, что так быстро можно было сделать это.

Андрей Лунев Фото: Getty Images

– От кого поступило первое серьезное предложение из Европы?

– Предложений было очень много. Они шли вплоть до сегодняшнего дня. Последние два дня активно вел себя «Бешикташ»: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: «Гранада» и «Мальорка». Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали.

Первое серьезное предложение сделал «Мидлсбро» из Чемпионшипа. Это было в апреле: выходили на связь, прислали оффер, потом трижды его увеличивали. Были очень сильно заинтересованы в Андрее, как в основном вратаре. У них стояла задача по выходу в АПЛ. Предлагали контракт 2+1 и неплохие условия, но шел сезон, и Андрей сконцентрировался на футболе – не готов был что-то подписывать.

Он и «Зениту» говорил: «Раз уж и так затянули с контрактом, давайте, чемпионами станем, потом будем обсуждать остальное».

Еще из Турции были варианты – «Адана Демирспор». Мы сразу отказались – Турцию не рассматривали. На днях возник вариант с «Дженоа». Много агентов выходило на связь.

Даже в «Спартак» предлагали на определенном этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения. Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак».

Я связался со спортивным директором красно-белых Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком». Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.

Я специально связался со «Спартаком», чтобы вывести на чистую воду агента и прояснить ситуацию.

Андрей Лунев, «Зенит» Фото: Getty Images

– А что за вариант был в Шотландии?

– Был разговор с одним из представителей футболистов: он говорил, что, возможно, к Андрею проявит интерес «Рейнджерс». По «Селтику» ничего близко не было: никаких контактов и интересов. С «Рейнджерс» тоже не было прямых контактов с руководством.

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