«Байер» подтвердил трансфер вратаря сборной России Андрея Лунева. 29-летний голкипер подписал контракт с леверкузенским клубом на два сезона.
«С приобретением Андрея Лунева мы приобрели опытного вратаря. За четыре года в «Зенита» он выиграл с командой три чемпионства и один Кубок России. У Андрея есть и международный опыт – семь матчей за сборную, 17 игр в Лиге Европы и две в Лиге чемпионов. Со своими спортивными качествами и футбольной зрелостью Лунев сделает состав «Байера» сильнее», – заявил спортивный директор «аспириновых» Симон Рольфес.
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«Я был очень впечатлен интересом «Байера» ко мне. Теперь я стал частью клуба, который многие годы остается одним из лучших в Германии. «Байер» сделал себе имя в России с помощью постоянных выступлений в европейских турнирах. Сделаю все, что в моих силах, чтобы показать лучший результат в Леверкузене», – цитирует Лунева пресс-служба немецкого клуба.
- Вратарь переехал на «Бай Арену» в статусе свободного агента. По окончании сезона-2020/21 у него истек 4,5-летний контракт с санкт-петербургским «Зенитом».
- Андрей Лунев был в заявке сборной России на ЧМ-2018 и не попал в окончательный список национальной команды на чемпионат Европы-2020.
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