Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн может стать игроком «Челси» уже летом.

Как сообщает Bild , покупка Холланда – инициатива владельца «Челси» Романа Абрамовича. Он является большим фанатом 20-летнего норвежца и хочет видеть в клубе только его – альтернативные варианты усиления нападения не рассматриваются. Абрамович готов выложить за Холланда 175 миллионов евро. Если клубам удастся договорится, трансфер Эрлинга станет самым дорогим в истории Бундеслиги.

Впрочем, план закидать «Дортмунд» деньгами может и не сработать – клуб уже продал Джейдона Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро и не горит желанием расставаться с еще одним лидером. Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк еще 9 июля в разговоре с Bild заверил, что продажа Холанна не планируется: «Ничего не изменилось. Мы рассчитываем начать новый сезон вместе с Эрлингом».

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Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Действующий контракт норвежца рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 20-летний форвард сыграл 28 матчей в Бундеслиге, забил 27 мячей и отметился шестью ассистами.

Transfermarkt оценивает Эрлинга Холанна в 130 миллионов евро.

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