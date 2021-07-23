Российский вратарь Андрей Лунев провел дебютный матч за «Байер». Вратарь отыграл второй тайм товарищеского матча с «Фрайбургом» и оставил ворота сухими.
Лунев сменил в воротах Лукаса Градецки, матч завершился со счетом 0:0. Во втором тайме соперник ни разу не пробил в створ ворот Андрея. «Рад дебютировать за «Байер», – написал вратарь в инстаграме после игры.
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- Голкипер пополнил состав немецкого клуба на правах свободного агента и подписал контракт на 2 года.
- В прошлом сезоне Лунев провел в РПЛ 12 матчей и пропустил 12 мячей, три встречи отыграв всухую.
- Первый матч в Бундеслиге «Байер» проведет 14 августа против «Униона».
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