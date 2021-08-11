Нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанн выложил серию необычных сторис в инстаграме.

Норвежец опубликовал бумеранг, как он позирует во время чаепития. В это время на столе стояла кружка с изображением блогера Хасбуллы Магомедова, известного под прозвищем Хасбик. «Время выпить чашку чая», – написал Холанд. В следующей сторис Холанн отдельно выложил фотографию кружки с Хасбиком и написал: «Моя любимая кружка».

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Хасбулла – дагестанский блогер с 1,1 миллиона подписчиков в инстаграме. Он стал известным после объявления о потенциальном поединке с певцом из Таджикистана Абдурозиком по правилам смешанных единоборств на канале бойца MMA Асхаба Тамаева. Хасбик и Абдурозик страдают дефицитом гормона роста, из-за чего не превышают в высоту 100 см.

Эрлинг Холанн – одна из самых желанных целей для футбольных топ-клубов наряду с Килианом Мбаппе. Этим летом Роман Абрамович предлагал за норвежца 175 миллионов евро, но «Боруссия» отказалась продавать форварда в «Челси».

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