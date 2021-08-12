«Бавария» давно прославилась бессовестными покупками звезд соперников из Бундеслиги. Летом 2019-го «Мюнхен» вытащил из «Боруссии» Мёнхенгладбах 20-летнего француза Микаэля Куизанса. Янгстер только начинал в большом футболе, но о его таланте знали давно. Полузащитника перехватили у «ПСЖ» после одной сильной кампании в Германии и оставили в ростере на сезон-2019/20. Но на этот раз вместо усиления «Бавария» получила скандалиста, от которого избавляются уже спустя два года.

Микаэль приехал в Германию летом 2017-го: «Боруссия» забрала 17-летнего проспекта из «Нанси» всего за 250 тысяч евро. К этому времени француз отбегал более 30 игр за молодежные сборные (начиная с команды U-16) и привлек «Манчестер Сити» и «Севилью». Куизанс выбрал вариант с большим игровым временем и поехал в Мёнхенгладбах. «Микаэль – исключительный игрок для своего возраста. Он сильно влияет на ход игры», – хвалил новичка тренер «Гладбаха» Дитер Хеккинг. Обычно заметные янгстеры обходятся дороже, но Куизанс снизил цену эффектной забастовкой в последний год во Франции.

Микаэль рубился за «Нанси» U-19 и понимал, что его таланта достаточно для шага вперед. Смелое мнение поддерживал и клуб, который желал сохранить янгстера и продать подороже. Перед сезоном-2016/17 интересы столкнулись: клуб предложил игроку контракт, его условия и перспективы не устроили Микаэля, поэтому француз отказался от соглашения. «Нанси» отреагировал принципиально: без нового контракта – никакой игровой практики. Куизанса это не смутило, и он целый сезон только тренировался.

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Микаэль Куизанс, «Боруссия» Мёнхенгладбах Фото: Getty Images

«Клуб предложил проект, который не оправдал моих ожиданий и амбиций. После консультации с родителями и агентом я отказался. Поэтому они приняли радикальное решение и отставили меня вне игры. Они думали, что я уступлю. Но получилось наоборот: чем больше клуб заставлял меня играть, тем меньше мне хотелось там оставаться», – рубил Микаэль. Из-за демарша футболиста «Нанси» согласилось его продать хоть за какие-нибудь деньги. Так француз переехал в Германию.

Сезон-2017/18 вышел лучшим в карьере полузащитника: он дебютировал в Бундеслиге в 18 лет и 45 дней и стал самым молодым игроком «Мёнхенгладбаха» в истории турнира. Юниор быстро освоился и за год провел 24 игры в чемпионате, в которых выдал два ассиста. Перфоманса Микаэля хватило, чтобы фаны признали его лучшим игроком клуба в сезоне – впечатляющий первый год во взрослом футболе. «В 17 лет он играл на том же уровне, что я 22-летний!» – расхваливал одноклубника Кристоф Крамер.

Уже через год впечатление о Куизансе испортилось, и одним из самых яростных критиков оказался нахваливавший его Крамер. 30-летний ветеран «Гладбаха» возмущался поведением француза и упавшим уровнем игры. Розыгрыш-2018/19 Микаэль провел совсем по-другому: выпал из основы и наскреб всего 268 игровых минут в Бундеслиге. Причина – взлетевшее самомнение. Нестабильность можно простить молодому игроку, но неуважение ко всей команде – точно нет.

Микаэль перестал выкладываться на тренировках и даже не старался вернуться в основу. Вместо плотной работы над собой Куизанс занимался в развязанных бутсах, не жал руки партнерам и всячески показывал безразличие к «Боруссии». «Нельзя использовать такие методы, чтобы показывать недовольство. Это странно, он не играл в сезоне и теперь не завязывает обувь. Это вопрос уважения», – горел Крамер.

Апофеозом стала симуляция травмы перед кубковой игрой с «Зандхаузеном». Встреча открывала сезон-2019/20, к которому Микаэль подходил с оффером от «Баварии». Куизанс не хотел рисковать реальной травмой, поэтому перед игрой просигнализировал о повреждении паховых мышц, хотя попал в стартовый состав. Уже через девять дней, 18 августа, парень подписал контракт с «Мюнхеном», и «Боруссия» с радостью избавилась от бунтаря. В клубе удивлялись только тому, что француз убежал, даже не поработав с новым тренером: Хеккинга сменил Марко Розе. Правда, немец отлично понял настрой Куизанса и говорил, что парень ощущает себя важнее команды.

Микаэль Куизанс, «Бавария» Фото: Eurosport

Симуляция напомнила выходку в «Нанси», когда Микаэль тоже пошел против клуба, чтобы свалить в более сильную команду. К 20 годам он уже заработал неоднозначную репутацию, о чем «Баварию» подстерегал Ули Хёнесс. Однако спортивного директора Хасана Салихамиджича не впечатлило мнение легенды. «Сильная сторона Микаэля в том, что он ведет игру. У него отличная техника, сильная левая нога и правильный менталитет», – сиял босниец. Игровые скиллы янгстера прописали его в ростере «Мюнхена» на сезон-2019/20.

Куизанс провел год ненамного успешнее, чем сезон до этого в «Боруссии»: 302 минуты в Бундеслиге и периодические стажировки во вторую команду. Француз отыграл единственный полный матч уже в последнем туре против «Вольфсбурга» и забил в нем лучший мяч «Баварии» в июне. Микаэль положил эффектный лонгшот и напомнил о себе перед новым сезоном. Руководство не сильно впечатлилось и в октябре выслало юношу в аренду в «Марсель».

Во Франции Куизанс окончательно похоронил карьеру. Он бодро начал и до февраля стабильно выходил в основе, плюс понравился главному тренеру Андре Виллаш-Боашу. Вот только результаты южан отставали от морального настроя полузащитника: после хорошего старта «Марсель» скатился на шестое место в чемпионате и провалился в ЛЧ – вылетел с четвертого места с тремя очками и двумя забитыми.

В конце января фанаты атаковали базу клуба и убедили Виллаш-Боаша уйти в отставку. Тренер и так злился из-за политики клуба и недопонимания с руководством: безумство болельщиков оказалось последней каплей. С уходом Андре в «Марселе» не осталось лояльных к Кюизансу. Временный коуч Нассер Ларге не сильно впечатлился ленивым французом и постепенно сокращал его игровые минуты. Микаэль опять включил эгоиста и вместо того, чтобы пахать на тренировках, забил на уважение к партнерам. «Необходимо, чтобы он влился в коллектив и предоставил лучшие качества в распоряжение команды. Я всегда говорю игрокам, что они должны действовать на благо команды», – пояснил тренер.

26 февраля «Марсель» возглавил Хорхе Сампаоли, и Куизанс совсем исчез. Последние пять туров полузащитник не появлялся на поле, так как окончательно достал аргентинца самомнением. Показательно, что аренду расторгли 19-го мая, когда сезон еще не закончился. Микаэль надоел всем: в медиа даже писали, что француз имеет проблемы с психикой. Колкие заявления отражали действия полузащитника в клубе, ведь еще в середине марта он заявлял об отличной атмосфере в коллективе. «Хочу доказать, что могу остаться здесь. Я с тренером, который мне нравится, который любит атаковать», – заявлял Куизанс.

Микаэль Куизанс, «Марсель» Фото: Getty Images

В итоге против Микаэля настроилась и «Бавария», вот только теперь на бунтаря сложно найти покупателя. Последний вариант сорвался перед арендой в «Марсель»: «Лидс» предлагал за полузащитника 20 млн евро. Куизанс не прошел медобследование и не поехал в АПЛ. В клубе сослались на недолеченную травму француза, но сам футболист отрицал проблемы со здоровьем и вскоре подписал соглашение с «Марселем». Следующие предложение пришло почти через год: летом 2021-го «Галатасарай» захотел арендовать Микаэля, но не договорился с «Мюнхеном». Немцев устраивала только продажа, турки же не горели желанием сразу покупать игрока с тревожной репутацией.

Куизанс поехал на предсезонку с «Баварией» с задачей впечатлить нового тренера Юлиана Нагельсманна. Француз даже включился в тренировочный процесс и заслужил похвалу от тренера на одной из тренировок, которую посетили медиа. Однако в клубе все равно не собираются сохранять полузащитника, даже Салихамиджич больше не вписывается за своего протеже. По информации Bild, ему дали 10 дней, чтобы убедить руководство и остаться в «Баварии» еще на сезон.

Во всех клубах отмечали талант француза, но футболист заботился только о себе. Частые конфликты подорвали его репутацию и разочаровали боссов «Баварии» даже из «Марселя». Куизанс недостаточно работал в клубе, а ради личной выгоды решился на обман. Сейчас Микаэль уже не привлекает ни одну команду.

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