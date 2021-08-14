Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн был невероятно результативен и сделал дубль в матче с «Айнтрахтом» в первом туре Бундеслиги. Забитые мячи помогли «Боруссии» одержать уверенную победу со счетом 5:2. Кроме того, 20-летний норвежский нападающий отдал две голевые передачи – на Марко Ройса и Торгана Азара.

Теперь на счету Холанна 62 забитых мяча и 17 голевых передач. Причем на поле он появлялся всего 61 раз.

Холанн выступает за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года.

В 2020 году Эрлинг получи награду Golden Boy, которую вручают лучшему игроку до 20 лет.

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