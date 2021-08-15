Скончался чемпион мира и Европы, один из лучших нападающих в истории немец Герд Мюллер. Это произошло в воскресенье 15 августа утром.

«Сегодня мир ФК «Бавария» замер. Немецкие игроки и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет», – сообщается в твиттере команды.

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Последние годы жизни Мюллер страдал от болезни Альцгеймера и жил в доме престарелых.

За «Баварию» форвард выступал с 1964 по 1979 год. Мюллер – чемпион мира 1974 года и чемпион Европы 1972 года в составе сборной Германии.

В сезоне-1971/72 Мюллер забил 40 мячей в 34 матчах Бундеслиги. Этот рекорд продержался почти 50 лет и лишь минувшей весной был побит Робертом Левандовским (41 гол в 29 матча).

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